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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 14:15

Более ста юношей и девушек приняли участие в открытом городском турнире по кекусинкай каратэ-до

26 марта в спорткомплексе «Богатырь» ЗАТО г.Североморск состоялся открытый городской турнир на кубок Героя Российской Федерации, заслуженного военного лётчика РФ, генерал-майора Т.А. Апакидзе по кекусинкай каратэ-до. В турнире приняли участие более ста юношей и девушек, представлявшие 7 команд  флотской столицы,  Мурманска и города Апатиты.

Открыл турнир председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

С началом соревнований участников турнира поздравили заместитель командующего по военно-политической работе 45-й армией ВВС и ПВО полковник Александр Ломакин, начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк и руководитель Федерации кекусинкай Мурманской области и Российской академии ицюань, официальный представитель Пекинской академии ицюань в СНГ, глава Центра боевых искусств «Поларбудо» сэнсэй Анатолий Криводедов. Он вручил чёрный пояс мурманчанину Олегу Хажиеву. А Евгений Алексеев вручил приз самому юному участнику турнира Ивану Шипицыну.

Целый день продолжались напряженные поединки на татами, завершившиеся лишь к 17 часам. Победителям и призёрам были вручены грамоты, медали и кубки.

По итогам турнира первое место заняла команда «Сатори» из Североморска, второе место завоевали спортсмены из «Поларбудо» Мурманска и «бронзу» взяла мурманская команда «Yuki Doje».

Лучшим судьёй турнира был признан Андрей Крылов, призом за победу в самом коротком бою награждён Илья Татаринцев, за волю к победе Андрей Санатарчук и за лучшую технику Сократ Кукулов.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13547-turnir-po-karate-do/#news-gal-33

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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