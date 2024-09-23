Более ста юных северян прошли обучение в первой очной сессии мобильного технопарка «Кванториум» в Корзуново

В Корзуново завершилась первая очная сессия заполярного мобильного технопарка «Кванториум». С начала учебного года к обучению приступили более 100 ребят от 7 до 17 лет.

В IT-квантуме будущие гейм-дизайнеры изучали визуальное программирование и разработку VR-приложений. С их помощью они смогли создать собственные игры и мультфильмы. Также ребята учились работать на графическом планшете, в растровом редакторе и среде моделирования интерьера. Ученики постарше продолжили работать над собственными проектами и кейсами по дизайну рекламной продукции. Самые младшие робототехники собрали и запрограммировали стартовых роботов, дети второго года обучения освоили создание простых механизмов и авторских проектов.

Передвижная лаборатория технопарка уже отправилась дальше - в Умбу. В этом году она также посетит Тулому, Нивский, Ревду и Алакуртти.

Как напоминает региональное Министерство образования и науки, мобильный технопарк «Кванториум» открыт в Мурманской области при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации национального проекта «Образование». Он даёт школьникам из отдалённых уголков региона возможность знакомиться с современными инженерными профессиями. В Мурманской области также открыты два школьных «Кванториума» в Североморске и Мончегорске, а в заполярной столице успешно работает «Кванториум 51» на базе центра «Лапландия».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/