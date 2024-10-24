Более трёх тысяч пациентов ежегодно проходят медицинскую реабилитацию в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре

Мурманский областной клинический многопрофильный центр является якорной медицинской организацией по оказанию специализированной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация», в том числе участникам специальной военной операции.

«Реабилитация – это серьёзная медицинская дисциплина, которая подразумевает реабилитационное ведение пациента как на реанимационном этапе, так и в стационарных условиях, так и в дальнейшем в амбулаторных условиях. Ещё большую востребованность она приобретает сегодня во время проведения специальной военной операции для наших защитников Отечества.

С 2022 года, в том числе, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального плана «На Севере – жить» приобретено более 300 единиц реабилитационного оборудования, чтобы как можно быстрее пациентам восстановить утраченные функции», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев на открытии первой научно-практической конференции «Медицинская реабилитация-2024».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по словам главного врача Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгения Тарбаева, в центре более трёх тысяч пациентов за год проходят медицинскую реабилитацию, из которых две с половиной тысячи – это взрослые. Также на базе МОКМЦ есть отделение детской реабилитации по профилю «ортопедия и травматология» в детском травматологическом отделении.

В этом году медицинскую реабилитацию в условиях круглосуточного стационара прошли 197 человек, более 1100 человек – в условиях дневного стационара.

«Центр медицинской реабилитации в Мурманской области находится на очень высоком уровне. Хорошее оснащение самого центра, серьезный, обдуманный подход к решению сложных вопросов. Применяется много интересных медицинских методик. Уверена, в дальнейшем у нас будут интересные плотные партнёрские отношения по обмену опытом. Какие-то методики мы возьмём на вооружение, например, по нейростимуляции», – сказала Анна Фомина, врач физической и реабилитационной медицины, заместитель директора «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», г. Москва.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в организационной структуре МОКМЦ развернуто 105 круглосуточных коек: 60 – для пациентов с патологией ЦНС, 25 – для пациентов с патологией периферической нервной системы и последствиями перенесенных травм, 20 - с соматическими заболеваниями; 9 – для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Обеспечен комплексный подход к организации и проведению мероприятий по медицинской реабилитации: работают мультидисциплинарные команды, включающие врачей-специалистов, медицинских психологов, специалистов по физической реабилитации, логопедов.

Амбулаторный этап медицинской реабилитации осуществляется на базе Мурманского областного лечебно-реабилитационный центра, Мурманской городской поликлиники №2, дневного стационара Мурманской городской поликлиники №1, Мурманской городской детской поликлиники №1.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/