Более трёх тысяч северян посетили областной краеведческий музей в День открытых дверей в честь 99-летия

Мурманский областной краеведческий музей провёл День открытых дверей, посвященный 99-летию со дня основания учреждения. Мероприятие собрало рекордное количество посетителей — более трёх тысяч северян смогли бесплатно ознакомиться с экспозициями в течение дня.

«Почти 100 лет назад, в 1926 году, группа краеведов-энтузиастов заложила основы музейного дела в Заполярье. Их самоотверженный труд в сложных условиях стал прочным фундаментом, на котором стоит музей сегодня. За прошедшие десятилетия Мурманск вырос в крупнейший город мира за полярным кругом, а музей проделал впечатляющий путь — от маленького домика в 50 квадратных метров до современного научного и просветительского центра», — рассказала директор музея Елена Химчук.

Праздничную программу открыл творческий номер учеников Детской театральной школы города Мурманска. Затем для гостей провели серию экспресс-экскурсий, где посетители смогли не только увидеть экспонаты, но и заглянуть за кулисы музейной работы, а также пообщаться с создателями выставок.

Особым гостем праздничного мероприятия стала внучка маршала Советского Союза Ивана Конева — Елена Гелиевна Конева, которая впервые посетила Мурманскую область. Её отец, сын полководца, служил в Печенге. Сотрудники музея провели для Елены Гелиевны индивидуальную экскурсию по городу и музейным экспозициям.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в марте этого года после масштабной реконструкции, проведенной в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!», музей торжественно открылся в историческом здании на проспекте Ленина, 90. Сегодня для посетителей доступны 14 современных залов, где мультимедийные технологии органично дополняют подлинные исторические артефакты. Качество экспозиции музея высоко оценили как федеральные делегации, так и мурманчане. Обновленный музей стал важным шагом в развитии культурной инфраструктуры региона, превратившись в популярный центр изучения природы и истории Кольского края для северян и гостей Кольского края.

