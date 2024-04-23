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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 10:45

Более трёх тысяч школьников Мурманской области стали участниками Единого дня открытых дверей проекта «Профессионалитет»

В Мурманской области состоялся День открытых дверей в колледжах и техникумах, которые являются частью масштабной программы «Профессионалитет». Для заполярных школьников и их родителей одновременно свои двери распахнули 15 учреждений региона.

На всех площадках будущим выпускникам рассказали о преимуществах проекта «Профессионалитет», о том, как проходит обучение и где им предстоит работать после выпуска. В мероприятии приняли участие представители крупнейших предприятий Мурманской области. На протяжении дня в мастер-классах, профессиональных пробах, экскурсиях, форумах приняли участие более трёх тысяч школьников региона.

Главное преимущество федерального проекта «Профессионалитет» – трудоустройство не менее 80% выпускников на производство сразу после окончания учёбы, а День открытых дверей стал уникальной возможностью познакомиться практически со всеми перспективными специальностями, востребованными в регионе.

В Ковдорском политехническом колледже главным событием дня стал гастрономический форум «Вкус Гипербореи» и мастер-классы от бренд-шефов. На территории Мурманского строительного колледжа для участников и гостей подготовили профессиональные пробы по эксплуатации, наладке и испытанию теплотехнического оборудования.

Апатитский политехнический колледж провёл экскурсии на предприятия «Мы хорошему научим!»: школьники смогли увидеть работу парикмахерской и гостиницы изнутри. Участники Дня открытых дверей в Мурманском технологическом колледже сервиса также побывали в отеле «Cosmos Murmansk Hotel» и узнали от специалистов обо всех главных нюансах работы.

Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский медицинский и Кольский медицинский колледжи дали ребятам возможность попробовать себя в роли спасателя, оказать первую помощь, познакомиться с азами разных видов массажа и пообщаться с известными профессионалами в сфере здравоохранения.

На территории Мурманского морского рыбопромышленного колледжа гости прошли профессиональные пробы «Работа на тренажёре навигации и лоции», «Такелажная мастерская», «Судовождение». Печенгский политехнический техникум подготовил для школьников и их родителей насыщенную программу, в которую входили квиз, экскурсия и знакомство со специалистами Кольской горнометаллургическая компании, мастер-классы для педагогов.

Мурманский педагогический колледж провёл профессиональные пробы по направлению «Дошкольное образование», «Начальные классы», а Северный колледж физической культуры и спорта - профориентационные экскурсии «Профессия - учитель физкультуры».

В Полярнозоринском энергетическом колледже участники могли попробовать свои силы в монтаже электросхемы под руководством преподавателя.

Мончегорский политехнический колледж провёл экскурсии на производственные площадки Кольской ГМК, а студенты и педагоги организовали несколько интерактивных зон по разным специальностям, компетенциям и направлениям подготовки.

Гости Кандалакшского индустриального колледжа смогли познакомиться с руководством и преподавателями, техническим оснащением кабинетов и лабораторий, попробовать себя в мастер-классах по системному администрированию, электроснабжению, поварскому и кондитерскому делу.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область входит в число лидеров по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря активной работе, которая ведётся в регионе при поддержке губернатора Андрея Чибиса, новые условия обучения уже созданы для тысяч студентов. Проект, участниками которого может стать любой выпускник Мурманской области, позволяет будущим профессионалам освоить специальность на современном оборудовании и под руководством лучших наставников.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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