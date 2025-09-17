Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
Более трёх тысяч жителей Мурманской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подал 726191 человек, из них от Мурманской области 3586 человек.  Конкурс в этом году стал частью нацпроекта «Семья». Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России. 

Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
От Мурманской области на конкурс зарегистрировались 3586 человек, это 1129 семейных команд.

«Конкурс «Это у нас семейное» вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций! И это неудивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать ещё ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты. В этом сезоне к нам присоединился 726191 человек, это почти на 140 тысяч больше, чем в прошлом году. Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи – в нём участвуют 196576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла.  Окончание приема заявок – это только начало большого и увлекательного пути. Впереди ещё две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить интересные задания. Вы сможете всем вместе окунуться в мир поэзии на «Пушкинских чтениях» или провести «Кулинарный вечер», лепя пельмени и рассказывая о своих семейных рецептах. Для любителей природы есть задание «Зеленое достижение» – посадить растение и вместе ухаживать за ним, а для самых активных – «Необычная разминка», которая зарядит бодростью и хорошим настроением. Впереди у вас – большой путь, полный открытий и радости совместного творчества. Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Большей частью в конкурсе участвуют представительницы прекрасного пола – 61%, мужчины составляют 39%. Около 25% от общего числа участников – родители и законные представители, еще 25% – дети, 16% составляют бабушки и дедушки. Среди участников также более 7500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам – творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнёров конкурса.

«Я не понаслышке знаю, как важно в насыщенном и сложном графике находить время для самых близких. Конкурс «Это у нас семейное» – прекрасный повод отложить гаджеты в сторону, увидеть, как горят глаза вашего ребенка, как мудро советует бабушка и как по-новому раскрываются ваши родные, увлеченные общим делом! Такие моменты дарят нам общие воспоминания – самый ценный капитал семьи. От души поздравляю всех, кто решился и стал участником конкурса – вас ждут впечатления на всю жизнь! Впереди множество интересных заданий, и я желаю семьям согласия и радости от процесса совместного творчества и общения», – отметила российская телеведущая, член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Мария Ситтель.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году в число победителей конкурса вошла семья Ковалевских из Мурманской области. Ковалевские получили 5-миллионный сертификат на

 

 

Фото (пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»): https://gov-murman.ru/info/news/553493/#&gid=1&pid=1

