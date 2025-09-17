Более трёх тысяч жителей Мурманской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подал 726191 человек, из них от Мурманской области 3586 человек. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта «Семья». Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России.

Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

От Мурманской области на конкурс зарегистрировались 3586 человек, это 1129 семейных команд.

«Конкурс «Это у нас семейное» вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций! И это неудивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать ещё ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты. В этом сезоне к нам присоединился 726191 человек, это почти на 140 тысяч больше, чем в прошлом году. Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи – в нём участвуют 196576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Окончание приема заявок – это только начало большого и увлекательного пути. Впереди ещё две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить интересные задания. Вы сможете всем вместе окунуться в мир поэзии на «Пушкинских чтениях» или провести «Кулинарный вечер», лепя пельмени и рассказывая о своих семейных рецептах. Для любителей природы есть задание «Зеленое достижение» – посадить растение и вместе ухаживать за ним, а для самых активных – «Необычная разминка», которая зарядит бодростью и хорошим настроением. Впереди у вас – большой путь, полный открытий и радости совместного творчества. Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Большей частью в конкурсе участвуют представительницы прекрасного пола – 61%, мужчины составляют 39%. Около 25% от общего числа участников – родители и законные представители, еще 25% – дети, 16% составляют бабушки и дедушки. Среди участников также более 7500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам – творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнёров конкурса.

«Я не понаслышке знаю, как важно в насыщенном и сложном графике находить время для самых близких. Конкурс «Это у нас семейное» – прекрасный повод отложить гаджеты в сторону, увидеть, как горят глаза вашего ребенка, как мудро советует бабушка и как по-новому раскрываются ваши родные, увлеченные общим делом! Такие моменты дарят нам общие воспоминания – самый ценный капитал семьи. От души поздравляю всех, кто решился и стал участником конкурса – вас ждут впечатления на всю жизнь! Впереди множество интересных заданий, и я желаю семьям согласия и радости от процесса совместного творчества и общения», – отметила российская телеведущая, член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Мария Ситтель.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году в число победителей конкурса вошла семья Ковалевских из Мурманской области. Ковалевские получили 5-миллионный сертификат на

Фото (пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»): https://gov-murman.ru/info/news/553493/#&gid=1&pid=1