Более трети обращений в ГИТ Мурманской области приходится на вопросы оплаты труда

Государственной инспекцией труда в Мурманской области по обращению работника и на основании требования прокуратуры проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Паудер».

По итогам проверки были выявлены нарушения трудового законодательства, выданы обязательные к исполнению предписания, исполненные работодателем в установленный срок.

Общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

- Из поступивших с начала года в региональную инспекцию двух тысяч письменных обращений более 1/3 приходится на вопросы, связанные с оплатой труда. Это тематика является абсолютным лидером, опережая обращения по охране труда и оформлению трудовых отношений, - сообщила заместитель руководителя Гострудинспекции Анастасия Подобедова.

