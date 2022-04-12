Более трети общественного транспорта будет обновлено до конца года в Мурманской области

На этой неделе будут отмечать день троллейбуса – одного из наиболее экологичных и удобных видов общественного транспорта. Мурманский электротранспорт считается ещё и самым северным в мире, он активно развивается и обновляется. Так, в настоящее время на линии уже работает современный, построенный в России троллейбус марки «Алькор».

В Мурманской области уже обновлён весь парк техники в Североморске и на маршруте Североморск – Мурманск, а благодаря новому и современному «Транспорту Севера» будет радикально обновлён парк на маршрутах в ЗАТО Александровск, Апатитах и Кировске. Новый транспорт выйдет на линии в Мурманске, Мончегорске, Кандалакше и Печенгском округе. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Ещё 133 новых брендированных автобуса и троллейбуса придут к в первые месяцы лета. На эти цели будет выделено 1,5 миллиарда рублей, – добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – С учётом этого, будет обновлено более трети всего парка общественного транспорта в нашей области».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, это важная мера, направленная не только для обновления транспорта, но и на поддержку транспортных предприятий. Глава региона отметил, что субсидия будет предоставляться с учётом важных условий. Перевозчики должны будут перенаправить средства, ранее заложенные на поэтапное обновление техники, на повышение оплаты труда сотрудников и сохранение занятости. Водителям и кондукторам будет выплачена единовременная матпомощь, им повысят зарплаты, а работодатели в течение двух лет будут обязаны контролировать сохранение трудовых коллективов.

Фото: https://gov-murman.ru