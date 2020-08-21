Более трети россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсам валют

Народный прогноз курса доллара к 1 сентября - 77 рублей. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

37% трудоустроенных россиян хотели бы, чтобы их заработная плата была привязана к курсу доллара или евро. 39% против подобной идеи. Россиян, чья зарплата уже привязана к валюте, всего 1%.

Желающих закрепить заработок в валюте среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин: 46 и 26% соответственно. Молодёжь до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%) восприняли идею с большим энтузиазмом, чем представители средней возрастной группы (32-33%). Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей.

В начале 2015 года, когда валюта ослабевала по отношению к рублю, народный прогноз предсказывал доллару дальнейшее падение и желающих привязать зарплату к курсу доллара или евро было меньше: 32% пять лет назад и 37% сегодня.

В марте 2020 года на фоне высокой волатильности валют в период коронакризиса россияне прогнозировали доллару рост до 88 рублей к 1 апреля. Прогноз не оправдался, официальный курс составил 77,73 рубля. Сегодня же россияне предсказывают американской валюте рост до 77 рублей к 1 сентября.

Впрочем, интерес к динамике курса доллара сегодня очень низкий: лишь каждый четвертый следит за новостями с валютной биржи. При этом мужчины интересуются курсом американской валюты значительно чаще женщин: 31 и 19% соответственно. Внимание к новостям с валютной биржи растёт с увеличением уровня дохода: 23% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 27% среди граждан с доходом от 80 тысяч.