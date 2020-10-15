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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 11:00

Более трети сотрудников на удалёнке предпочли бы работать дистанционно и после пандемии

За полгода пандемии россияне научились работать дистанционно без потерь в эффективности — 36% удаленных сотрудников считают, что дома они работают результативнее, чем в офисе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» во время опроса выяснил, как обстоят дела с удаленной работой.

Компании возвращают сотрудников на удалёнку на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, а в Москве — по указу мэра. Дистанционные сотрудники есть уже в 37% компаний, это на треть больше, чем было в августе (28%), но пока еще существенно меньше, чем в мае (59%).

Чаще всего «на удалёнку» отправляют тех, кто занят в области бухгалтерии и финансов (35%), управления персоналом и рекрутинга (28%), информационных технологий (24%) и продаж (20%). В 15% компаний работать из дома уже отправили весь офисный персонал. По 10% работодателей организовали дистант для инженерно-технических работников и тех, кто трудится в сфере закупок. По 8% менеджеров по персоналу сообщили, что в их компаниях удаленно работают специалисты из сфер юриспруденции, экономики и логистики, 5% — дизайна. Еще 11% компаний назвали другие отрасли: дистанционно трудятся маркетологи, рекламщики, техподдержка, call-центры и проч.

Опрос сотрудников, перешедших на удалёнку из-за коронавируса, показал, что дистанционная занятость воспринимается уже не столь пессимистично, как в первую волну эпидемии. 36% удалённых сотрудников уверены, что выполняют свою работу даже лучше, чем в офисе: меньше времени тратится на совещания и перекуры, а в отсутствие офисного шума стало легче сосредоточиться на деле. В апреле этим могли похвастаться лишь 20% удаленных работников.

Ещё 34% дистанционных сотрудников сообщили, что работают дома так же, без потерь в эффективности.

Лишь 16% считают, что удаленно они работают хуже, чем в офисе: как правило, на результативности труда сказывается необходимость отвлекаться на домашние дела и присмотр за детьми. Среди мужчин такая позиция распространена больше, чем среди женщин (18% против 14%). В апреле тех, кто считал, что качество их работы пострадало из-за дистанта, было вдвое больше — 32%.

Что касается рабочей нагрузки, то 37% респондентов отмечают, что с переходом на удаленную работу она осталась прежней. То, что работы стало меньше, отметили 32% дистанционных сотрудников, тогда как 16%, напротив, уверены, что количество дел на удалёнке даже увеличилось по сравнению с работой в офисе.

Число тех, кто хотел бы продолжать работать удалённо и после окончания пандемии, по сравнению с апрелем 2020 года выросло почти вдвое — 37% против 19%. Такая позиция более популярна среди женщин (39%) и респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Опрошенные сообщают, что нашли «плюсы» в сложившейся ситуации: работая вне офиса, можно уделять больше времени семье, спорту или хобби.

Количество тех, кто после нормализации эпидемиологической обстановки предпочел бы вновь трудиться в офисе, за последние полгода сократилось с 66 до 47%. Офисная жизнь по-прежнему привлекает широким кругом общения и разнообразием ситуаций, в которых можно проявить свои деловые качества. Больше всего тех, кто хотел бы вернуться офис, — среди респондентов старше 45 лет (51%).

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