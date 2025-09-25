Более трети всех обращений в региональную Гострудинспекцию касаются оплаты труда

С начала года Государственная инспекция труда в Мурманской области рассмотрела почти полторы тысячи обращений северян. Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения, превысила 8,2 миллиона рублей.

Более трети всех обращений касались оплаты труда. Вопросы охраны труда и оформления трудовых отношений интересовали северян в 7,1 и 6,8 процента случаев соответственно. Оставшаяся часть обращений – более половины от общего количества – была связана с режимом труда и отдыха, гарантиями, компенсациями и другими темами.

Как сообщают сотрудники Гострудинспекции, летом также заработал новый полезный сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем». Воспользоваться им можно на портале Онлайнинспекция.рф.

- С помощью этого сервиса работник, который считает, что его трудовые права нарушены, может направить обращение своему работодателю, – отметил руководитель Гострудинспекции – главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев. – Сервис даёт возможность урегулировать разногласия между работником и работодателем до направления последним обращения в Государственную инспекцию труда.

Работодателям, готовым получать такие заявления от своих работников в электронном виде, следует авторизоваться с помощью портала «Госуслуги».

С начала года нарушения в сфере трудовых прав стали основанием более чем для 400 постановлений о назначении штрафов. Чаще всего их выписывали за несоблюдение законодательства об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования, а также за нарушение требований охраны труда.

- Иногда руководство предприятий пытается сэкономить на вопросах охраны труда, на специалистах по охране, – добавил Юрий Дмитриев. – В результате выявляются нарушения, которые влекут за собой административную ответственность. Наша задача – предостеречь потенциальных нарушителей от совершения противоправных действий или бездействия.

