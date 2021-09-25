Более тысячи северян ответили на вопросы о транспорте в Заполярье

В регионе продолжается социологический опрос на тему транспортного обслуживания северян. Сбор мнений проводит министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области при поддержке Центра управления регионом.

В настоящее время опрос полностью прошло около 1300 респондентов, ещё порядка 500 человек ответили только на часть вопросов. Промежуточные итоги указывают на следующее: общественным транспортом пользуется половина опрошенных, а около 20% – в его услугах не нуждаются. Треть жителей региона, прошедших опрос, передвигается исключительно на личном транспорте.

Также около трети опрошенных северян ежедневно используют автобусы и троллейбусы для проезда на работу, учёбу и по личным делам. Некоторые жители Заполярья отметили, что возят детей в образовательные организации на другую улицу, а потом едут на работу в другой район или город.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в общей сложности северяне внесли более тысячи предложений по запуску новых маршрутов, изменению времени движения действующего городского и междугороднего общественного транспорта.

В настоящее время сбор предложений продолжается. Пройти опрос можно по ссылке.