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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 15:30

Более тысячи северян посмотрели премьеру спектакля «Олень с золотыми рогами» в Мурманске

В Мурманском областном театре кукол состоялся премьерный показ нового спектакля для семейного просмотра «Олень с золотыми рогами», созданного по мотивам легенд северных народов. За два дня постановка собрала более 1000 зрителей и получила восторженные отзывы как от взрослых, так и от юных зрителей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сюжет спектакля разворачивается вокруг двух братьев, чье соперничество приводит к созданию мира. Они придумывают игры, в которых появляются на свет разные птицы и звери. Но когда на пути братьев появится олень с золотыми рогами, герои сказки окажутся в ситуации нравственного выбора.

Спектакль создан в результате совместной работы режиссера Юлии Абрамовой-Ивановой и художника Анастасии Васильевой – участниц прошлогодней творческой лаборатории «Мастерская этнотеатра» в Сыктывкаре. Основной целью лаборатории было привлечение молодых режиссеров к инсценировкам сказок и легенд народов Крайнего Севера. Директор областного театра кукол Евгений Суханов входил в состав жюри лаборатории. Он рассказал, что выбор пал на эскиз Юлии и Анастасии из-за глубокого сюжета, который удачно сочетает этнические традиции и современные театральные приемы. Сама же история рассчитана не только на детскую аудиторию, но и затрагивает традиционные духовные ценности, такие как добро, семья и нравственный выбор.

За сорок минут динамичного повествования зрители погружаются в атмосферу северных легенд и шаманских ритуалов благодаря хореографии Александра Дулесова, музыке Анатолия Файчука и световым решениям Сергея Лашина. Роли братьев исполнили Николай Мирошниченко и Александр Сапожников, а образ матери воплотила Татьяна Смирнова.

Проект реализован при поддержке правительства Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить», который направлен на устойчивое развитие нашего региона и улучшение качества жизни северян. Важной частью региональной программы является сохранение и популяризация культурного достояния коренных малочисленных народов Севера. Такое современное прочтение северных сказок, мифов и легенд помогает привлечь внимание к их уникальной культуре и традиционному быту, а также знакомить с их наследием более юную аудиторию.

Кроме того, создание подобных спектаклей стало возможным благодаря последовательной реализации федеральных и региональных государственных программ. Так, за последние пять лет в рамках нацпроектов и стратегического плана проведены масштабная модернизация и капитальный ремонт ряда областных и муниципальных учреждений культуры. Это позволило создать современные пространства для творчества, досуга и культурного просвещения для жителей всех возрастов. Одним из успешных примеров этой работы стало обновление материально-технической базы Мурманского областного театра кукол. Это дало театру возможность реализовывать сложные и инновационные проекты, которые сочетают традиционные формы искусства с современными технологиями.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, следующий показ спектакля «Олень с золотыми рогами» запланирован на 15 марта. Билеты на весенние сеансы можно приобрести в кассах и на официальном сайте учреждения.

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