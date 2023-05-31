Более тысячи северян стали участниками «Библионочи» в областных библиотеках

Библиотеки Мурманской области присоединились к проведению Всероссийской акции «Библионочь – 2023». В этом году акция в поддержку чтения и книги проходила под девизом «Читаем вместе» и была посвящена Году педагога и наставника. Празднования объединили в стенах учреждений поэтов, музыкальных исполнителей, юмористов, любителей литературных состязаний и душевных книжных бесед.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой были организованы традиционные «Библиосумерки-2023» – фестиваль творчества и мастерства под девизом «Читаем вместе!». Гостей праздника встретила уличная игровая программа. Во время акции работали различные тематические площадки. Мастер-классы, квесты, интерактивные познавательные игры – благодаря разнообразной программе любой желающий мог найти занятие по душе. Большой интерес читателей вызвала бесплатная ярмарка свободного обмена – фримаркет, где можно было обмениваться товарами для отдыха, творчества, предметами интерьера и растениями. Ярким подарком для участников акции стало выступление юных музыкантов студии «Music Family».

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих на протяжении всего вечера для гостей работала выставка изданий специальных форматов «И нравы, и язык, и старина святая», посвященная Дню славянской письменности и культуры, а также выставка картин в технике дудлинг участницы проекта «В поисках призвания» Екатерины Приданниковой. В качестве подарка к 85-летию со дня образования Мурманской области на встрече прозвучали стихотворения о Кольском крае и родном Мурманске. Для юных посетителей специалисты учреждения подготовили мастер-класс, посвященный творчеству А.С. Пушкина. Ребята познакомились со словарем пушкинских терминов, вспомнили количество сказок, принадлежащих перу великого русского писателя, и создали к некоторым из них красочные книжные обложки.

Посетителей областной научной библиотеки в день акции ждала экскурсии «Приключения книги в библиотеке». Гости также смогли проверить свои знания и сразится в интеллектуальной игре «книгоквиз». А в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А», работающем на базе библиотеки, прошла перфолекция «Она – Ахматова». Это уже третье подобное мероприятие, состоявшееся в рамках проекта «Серебряный.Век». Событие познакомило гостей с фактами о жизни и творчестве одной из самых успешных русских поэтесс.

Всего участниками «Библионочи – 2023» в областных библиотеках региона стали более тысячи северян и гостей края, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru