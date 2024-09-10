Более тысячи северян стали участниками фестиваля «На Севере – спорт!» в Долине Уюта

В Долине Уюта Мурманска состоялся масштабный семейный фестиваль «На Севере – спорт!» с участием более тысячи северян и гостей региона. Мероприятие проводится в рамках реализации плана «На Севере – жить» уже в четвёртый раз.

Для юных гостей организовали заезды на беговелах и велосипедах, а семейным командам – массовый забег на дистанцию до 1 км и эстафету.

На финише участников ждали памятные сувениры. Помимо спортивной составляющей на площадке проводились мастер-классы и работали интерактивные площади: киберпространство, гигантская дженга, твистер и лазертаг, настольные игры, аквагрим.

За четыре года фестиваль приобрёл верных поклонников как среди взрослых жителей Мурманска, так и среди маленьких северян, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/