Более тысячи северян уже привились в новом мобильном пункте вакцинации в Мурманске

Губернатор Андрей Чибис вчера посетил мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в мурманском Ледовом дворце, который открылся в минувшую субботу, 17 июля.

«Ещё достаточно тех, кто должен привиться. У нас в области порядка 45% привитых северян. И чем больше привитых, тем больше защита в обществе от коронавируса. За последние три дня в новом прививочном пункте в Ледовом дворце прививку получили уже более тысячи человек. Работа здесь организована достойно, практически нет времени ожидания», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также поблагодарил медработников и добровольцев регионального Единого волонтёрского штаба, которые оказывают помощь в маршрутизации потоков пациентов и в оформлении документов.

Напомним, работа прививочного пункта в Ледовом дворце организована ежедневно с 10.00 до 21.00. Пациенты принимаются без записи. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В Ледовом дворце ежедневно работают 4 мобильные прививочные бригады. Пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна» и «Плазма» больше не функционируют.