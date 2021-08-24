Более тысячи сообщений о проблемах северян обработал ЦУР за минувшую неделю

Всего в период с 14 по 20 августа Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1071 сообщение, которое северяне оставили в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом вчера сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Дороги», на третьем – «Благоустройство», на четвертом – «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» об отключениях горячего водоснабжения и электричества наиболее часто сообщали жители микрорайона Росляково города Мурманска.

Также от мурманчан поступали жалобы о протечках кровли по адресам: улица Зои Космодемьянской, 24; улица Свердлова, 14; улица Баумана, 36; переулок Арктический, 5; проспект Героев-североморцев, 11/1. В соответствующие управляющие компании были направлены требования о проведении ремонтных работ.

«По отключениям горячей воды просьба к муниципалитетам и Госжилинспекции внимательно соблюдать нормативные сроки отключений. Также прошу отдельное внимание обратить на сообщения граждан под трансляцией совещания и оперативно их отработать», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Дороги» жители города Мурманска сообщили о затягивании сроков ремонта дороги на улице Лобова. Водители отмечали, что на данном участке засыпанные щебнем тротуары стали препятствием на пути к социально значимым объектам.

«Причиной задержки выполнения работ стало пересогласование проектных решений по устройству ливневой канализации с очистными сооружениями на земельном участке, находящемся в собственности ФГУП «Атомфлот», а также проведение аварийных работ на участках инженерных коммуникаций, проводимых АО «МЭС», – пояснила Александра Никипелова.

В блоке «Благоустройство» обращения касались благоустройства общественных пространств, ремонта дворов и наружного освещения.

На качество ремонта асфальта, положенного в ноябре 2019 года во дворе дома №1 по улице Беринга пожаловались мурманчане. По их словам, в 2020 году фрагментарно заменили часть асфальтового полотна и не сделали газон. Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, администрация Мурманска сообщила, что вопрос ремонта дворовой территории будет урегулирован в судебном порядке.

В блоке «Здравоохранение» наиболее часто граждане сообщали о нехватке врачей и проблемах с записью к специалистам.