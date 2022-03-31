Более тысячи туристов из Мурманска в Кировск и обратно перевезла «Лыжная стрела» в этом сезоне

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подвели промежуточные итоги курсирования пригородного электропоезда «Лыжная стрела» по маршруту Мурманск - Апатиты – Мурманск в сезоне 2021/2022. Выполняя перевозки по субботам из Мурманска и воскресеньям из Апатитов, к концу марта текущего сезона спортивная электричка перевезла уже 1224 пассажира.

Напомним, с 18 декабря стартовал второй сезон работы спецпоезда для желающих провести активные выходные на склонах Кировска. Он отличается сокращением времени рейсов на 40 минут и акцией «Зимний бонус», позволяющей пассажирам в специально оборудованных местах бесплатно перевозить сноуборды и лыжи, размеры которых превышают по сумме трёх измерений 180 см.

Также в этом сезоне «Лыжная стрела» получила специализированное оформление. Окна вагонов занавешены брендированными шторками, в салонах висят плакаты с изображением горнолыжных курортов Мурманской области. Кроме того, в поезде появилось приятное дополнение – кофейный аппарат самообслуживания.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, курсирование электропоезда в текущем сезоне продолжится до конца месяца, завершающий рейс из Мурманска состоится 30 апреля 2022, (возвращение из Апатитов – 1 мая). Оформить билеты возможно через мобильные приложение «РЖД Пассажирам» или непосредственно в поезде у контролера-кассира.