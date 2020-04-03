Более тысячи вопросов от предпринимателей приняли на «горячей линии» регионального отделения общественной организации «Опора России»

Более тысячи звонков от предпринимателей поступило на «горячую линию» штаба по оперативной поддержке предпринимателей регионального отделения общественной организации «Опора России».

Напомним, штаб был организован для выявления последствий принимаемых мер по COVID-19 для малого и среднего бизнеса региона. В его работе также принимают участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области, представители правительства Мурманской области, активисты ОНФ.

Наиболее часто на «горячую линию» обращаются за разъяснениями, связанными с вводимыми ограничениями и принимаемыми нормативно-правовыми актами, а также с вопросами о мерах поддержки предпринимателей. Для ответов на самые распространенные вопросы регулярно организуются видеоконференции с участием представителей бизнес-сообщества.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сообщить о сложностях в ведении текущей деятельности, необходимых мерах поддержки и разъяснениях по введенным ограничениям можно по телефону «горячей линии» (8152) 202-640 - ежедневно с 9.00 до 21.00 или заполнив специальную анкету.

Кроме того, предприниматели Мурманской области могут обратиться на региональную «горячую линию» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 800-222-51-00 или (8152) 39-99-99, в тональном режиме необходимо выбрать цифру 4.