В Мурманской области заработал второй номер «горячей линии» по COVID-19: звонки бесплатны по всей России с любых устройствСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: у 19 человек предварительно положительный результат на коронавирус
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.20 15:20

Более тысячи вопросов от предпринимателей приняли на «горячей линии» регионального отделения общественной организации «Опора России»

Более тысячи звонков от предпринимателей поступило на «горячую линию» штаба по оперативной поддержке предпринимателей регионального отделения общественной организации «Опора России».

Напомним, штаб был организован для выявления последствий принимаемых мер по COVID-19 для малого и среднего бизнеса региона. В его работе также принимают участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области, представители правительства Мурманской области, активисты ОНФ.

Наиболее часто на «горячую линию» обращаются за разъяснениями, связанными с вводимыми ограничениями и принимаемыми нормативно-правовыми актами, а также с вопросами о мерах поддержки предпринимателей. Для ответов на самые распространенные вопросы регулярно организуются видеоконференции с участием представителей бизнес-сообщества.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сообщить о сложностях в ведении текущей деятельности, необходимых мерах поддержки и разъяснениях по введенным ограничениям можно по телефону «горячей линии» (8152) 202-640 - ежедневно с 9.00 до 21.00 или заполнив специальную анкету.

Кроме того, предприниматели Мурманской области могут обратиться на региональную «горячую линию» по вопросам коронавирусной инфекции – 8 800-222-51-00 или (8152) 39-99-99, в тональном режиме необходимо выбрать цифру 4.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Международные новости». Информационная программа (12+)22:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)#СидимДома – МусораБольше – НадоПокрытьУбытки-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» поддерживают курс рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 013 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика