Более тысячи жителей Мурманской области обратились в МФЦ для включения в списки избирателей по месту нахождения

В преддверии выборов Президента России многофункциональные центры Мурманской области осуществляли приём заявлений от граждан на включение в список избирателей по месту нахождения. Северянами было подано более 1300 таких обращений.

С 29 января по 11 марта подать заявление через МФЦ мог любой россиянин, который в дни выборов президента 15, 16 и 17 марта 2024 года будет находиться не по месту своей постоянной регистрации.

«Сеть МФЦ – одна из ключевых точек взаимодействия населения и государства. Поэтому на базе наших многофункциональных офисов при взаимодействии с избиркомами был организован ещё один сервис – по приёму обращений от граждан, которые хотят выразить свою волю на предстоящих выборах главы государства, но по каким-то причинам не могут этого сделать по месту постоянной регистрации. Обращения принимались во всех офисах «Мои документы» в 89 регионах страны, что делает процедуру голосования ещё более доступной», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

По информации Министерства экономического развития Российской Федерации, наибольшая доля обращений от заявителей зафиксирована в центрах «Мои документы» Санкт-Петербурга, а также в Воронежской, Мурманской, Ленинградской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Чукотском автономном округе.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, номер и адрес вашего пункта избирательной комиссии можно узнать в «личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=video-206140181_456239195%2F81eabe4ced41120f86%2Fpl_wall_-206140181