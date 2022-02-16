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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 16:45

Болеем за «Мурман»!

Сегодня на стадионе «Строитель» состоится очередной домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках XXX Чемпионата России (Суперлига) - 2021-2022. Соперником заполярных хоккеистов станет команда «Ак Барс-Динамо» из Казани.

К сожалению, матч пройдёт без зрителей. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Мурманской области. Однако поддержка хоккеистам «Мурмана» очень нужна, поэтому следить за ходом матча можно будет посредством прямой трансляции, организованной на официальном канале команды в YouTube по ссылке: https://youtu.be/fxkpBsV3EWY

Напомним, впереди у «Мурмана» ещё две домашние игры – 25 и 28 февраля

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247854%2Falbum-149919532_00%2Frev

 

 

 

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