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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 14:00

«Болеть нельзя работать»: что происходит с оплатой больничных в России в 2022 году

За последний месяц работодатели СЗФО разместили более 7000 вакансий, в которых указали, что готовы предоставить работнику оплачиваемые больничные. Это на 43% больше, чем осенью 2021 года. Наибольшая доля таких вакансий зафиксирована в Петербурге (63% от всего объема таких предложений в СЗФО). Активно предлагают оплату больничных работодатели Ленобласти (15%) и архангельские компании (5%).

Работодатели Северо-Западного федерального округа стали чаще предлагать работникам оплату больничных. По сравнению с 2021 годом число вакансий с упоминанием оплаты больничного листа в СЗФО выросло на 43%. В целом по России число таких предложений за год выросло на 33%, отмечают эксперты  hh.ru.

За последний месяц работодатели СЗФО разместили более 7000 вакансий, в которых указали, что готовы предоставить работнику оплачиваемые больничные. Это на 43% больше, чем осенью 2021 года. Наибольшая доля таких вакансий зафиксирована в Петербурге (63% от всего объема таких предложений в СЗФО). Активно предлагают оплату больничных работодатели Ленобласти (15%) и архангельские компании (5%).

При этом в годовом сравнении наибольший прирост вакансий с возможностью получить оплачиваемый больничный зафиксирован в Архангельской области (+63% новых вакансий за год). На втором месте по росту оплачиваемых больничных Петербург (+47%), на третьем – Новгородская область (+46%). Близко к тройке лидеров по приросту таких вакансий Ленинградская и Псковская область (по 45% в каждом регионе) (наглядно в таблице).

Самыми щедрыми на оплату больничных листов на данный момент оказались компании из сферы ретейла: 44% вакансий с возможностью получить оплачиваемый лист приходится именно на эту сферу. ИТ-компании готовы предоставить оплату листка нетрудоспособности в 6% вакансий. Готовы предоставить такую социальную гарантию также 5% медицинских и фармацевтических организаций, по 4% компаний из сферы сельского хозяйства и строительства, по 3% транспортных, а также финансовых компаний и 2% работодателей из производственной сферы.

Топ горячих вопросов и ответов про больничные:

На вопросы об особенностях «больничного» документооборота нам ответила Анна Грачёва, руководитель компании «Деловые стандарты»:

— Мне не выдали бумажный больничный, а только его номер. Что делать?

Из-за произошедших изменений в законодательстве сегодня наравне с бумажным больничным действует и электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), который был введён с 1 июля 2017 года вступившим в силу Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 г. По закону можно оформлять больничный как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника, но только с письменного согласия пациента. Довольно большая часть работодателей и работников уже давно перешли на электронные версии листа нетрудоспособности, отказавшись от бумажной формы. А с 1 января 2022 года больничные в России оформляются только в электронном виде.

Если у вас есть номер больничного, вам самостоятельно необходимо сообщить его работодателю. Это можно сделать по телефону или по электронной почте — зависит от того, как это регламентируется внутренними локальными нормативными актами вашей компании. Фактически у работника сегодня нет необходимости пересылать листок нетрудоспособности в офис. В свою очередь, работодатель самостоятельно найдёт необходимый больничный лист в информационной системе Соцстрах» по представленному работником номеру листка нетрудоспособности и заполнит необходимые сведения для расчёта пособия по нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством.

— Когда я должен сообщить работодателю о своём больничном?

С этого года механизм оформления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством носит проактивный (беззаявительный характер), т. е. всё происходит без участия работника. Как правило, бумажный листок выдают только лицам, в отношении которых соблюдается гостайна. Уведомления, что сотруднику открыт листок нетрудоспособности, а также что он продлён или закрыт, приходят работодателям из Фонда социального страхования (ФСС) в автоматическом режиме — в фонд сведения направляют медицинские организации. Конечно же, для более оперативного назначения пособия по временной нетрудоспособности лучше передать информацию о болезни в службу персонала компании или же в бухгалтерию сразу после выздоровления и закрытия вашего больничного.

— Правда ли, что даже после увольнения можно принести больничный лист бывшему работодателю и получить оплату?

Да, абсолютно верно! Если вы уволились с работы и заболели, но ещё не устроились к новому работодателю, то в течение 30 календарных дней работодатель обязан оплатить вам больничный. Об этом говорит п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Но есть небольшой нюанс. В отличие от трудоустроенного работника, уволенному работнику больничный лист будет оплачен не в размере 100% от средней заработной платы, а лишь в размере 60% от средней зарплаты работника (п. 2 ст. 7 закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

— Каким образом оплачивается больничный?

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:

  • за счёт средств страхователя, т. е. работодателя — за первые три дня (только при заболевании или травме работника);
  • за счёт средств бюджета ФСС — за основной период, начиная с четвёртого дня нетрудоспособности работника;
  • за счёт средств бюджета ФСС — с первого дня, при временной нетрудоспособности по причине ухода за ребёнком, больным членом семьи, карантина, долечивания в санатории, протезирования и т. п.

Пособие выплачивают за календарные дни, то есть за весь период нетрудоспособности, на который был выдан больничный лист.

Размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника:

  • если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц приравнивается к размеру МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности;
  • если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка;
  • если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка;
  • если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

 — Каким образом будет оплачен больничный, если в прошлом году я не работал(а)?

В этом случае при расчётах нужно исходить из минимальной оплаты труда — 13 890 ₽ до 31 мая 2022 года и 15 279 ₽ с 1 июня 2022 с учётом районного коэффициента (если он установлен). То есть сумма заработка сотрудника за расчётный период составит минимум 24 МРОТ. И уже на основании этих данных будет сделан расчёт, который будет зависеть от продолжительности больничного, общего трудового стажа и прочего.

— Как я могу проверить, что мне правильно рассчитали больничные выплаты?

Во-первых, вы можете отправить письменный запрос в свою бухгалтерию, и вам покажут расчёт. Во-вторых, вы можете воспользоваться различными онлайн-калькуляторами больничных и сравнить данные.

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