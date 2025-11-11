Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут

В 2026 году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей, сообщил Социальный фонд в телеграм-канале.

В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. Так, в 2026 году обещают начислять на один день больничного листа до 6827,4 рубля (сейчас — 5673,97 рубля), в 2027 году - до 7860,27 рубля, а в 2028 году - до 8489,04 рубля.

Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений. Сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот». Информирует граждан обо всех этапах процесса через портал «Госуслуги» с момента открытия листка нетрудоспособности до перечисления денег.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/