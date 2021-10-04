Большая часть молодёжи не скрывает поиск работы от своих работодателей

Искать работу, не уволившись с предыдущего места, — обычная практика: такой опыт есть у 68% россиян. Каждый третий из них при этом скрывал свои поиски от нынешнего работодателя. Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинству россиян приходилось искать новое место работы, ещё не уволившись со старого (68%): «Не могу позволить себе уйти в никуда». Лишь 1 из 3 россиян (32%) сообщил, что выполнять свои должностные обязанности и параллельно искать новую работу ему не доводилось. Судя по комментариям, респонденты редко считают такое поведение неэтичным — скорее, причина просто в нехватке времени («Невозможно ходить на собеседования, не отпускают»), а у молодёжи — в небольшом профессиональном опыте.

Тех, кто не ещё ни разу не искал новую работу, не уволившись со старой, больше всего среди молодёжи до 24 лет (58%) и респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей (42%). Напротив, о подобном опыте намного чаще других рассказывали опрошенные от 35 до 44 лет (75%) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (76%). Просматривать вакансии и проходить интервью, будучи трудоустроенными, больше свойственно мужчинам, чем женщинам (71% против 65%).

Каждый второй россиянин, которому приходилось, не уволившись, искать работу, рассказал, что он не скрывал факта поисков от своего работодателя (53%). «Не афишировал, но и не врал», «Все всё понимают», — комментируют опрошенные. Идти на хитрость, чтобы руководитель и коллеги не узнали о попытках трудоустройства, приходилось каждому третьему. «Придумывала разные отговорки, чтобы ходить на собеседования», — вспоминают соискатели.

Не делать секрета из поисков работы в большей степени свойственно молодежи до 24 лет (66%) и россиянам с доходом менее 30 тысяч рублей (63%). Опрошенные старше 45 лет и респонденты с доходом выше среднего чаще других предпочитают не сообщать начальству и сослуживцам о своих новых карьерных планах (38% и 36% соответственно).