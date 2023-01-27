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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 15:30

Большая часть руководителей организаций оптовой торговли в Мурманской области смотрят в будущее с оптимизмом

Специалисты Мурманскстата, подвели итоги состояния деловой активности на оптовом рынке товаров в IV квартале 2022 года. В основу положены результаты ежеквартального выборочного обследования, базирующегося на оценке руководителями предприятий Мурманской области различных аспектов их экономической деятельности. В обследовании приняли участие 32 организации оптовой торговли, различных по формам собственности и численности занятых.

Руководители 88 процентов организаций оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 12 процентов – как «неблагоприятную» (в IV квартале 2021 года – соответственно 92 и 8 процентов).

- В целом, - как отмечает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, -  в течение 2022 года на оптовом рынке товаров сложилась достаточно благоприятная конъюнктура. Доля организаций этой сферы, экономическое положение которых было охарактеризовано как «благоприятное» и «удовлетворительное», в течение года варьировала от 88 до 94 процентов.

По мнению предпринимателей, в IV квартале 2022 года в числе наиболее весомых негативных факторов, влияющих на бизнес, продолжали оставаться:  недостаточный платёжный спрос, воздействие которого отметили 56 процентов руководителей; высокий уровень налогов – 47; недостаток финансовых средств – 38; высокие транспортные расходы – 31.

Несмотря на объективные трудности, большинство руководителей организаций (75 процентов) оценили ожидаемую экономическую ситуацию в оптовой торговле в I квартале 2023 года как стабильную, 13 процентов опрошенных ожидает её ухудшения, а 12 процентов – спрогнозировали её улучшение.

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