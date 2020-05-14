Большая часть задолженности за энергоресурсы среди бюджетников традиционно лежит на структурах Минобороны

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил профильным министерствам во главе с Минэнерго не допустить роста задолженности со стороны бюджетных организаций перед генерирующими компаниями, «Россетями» и газовиками. Регуляторам нужно добиться, чтобы финансируемые из федерального бюджета структуры оплачивали счета на 100% и ежемесячно отчитывались перед Минэнерго о своей платежной дисциплине.

В аппарате первого вице-премьера «Коммерсанту» подтвердили, что такое поручение давалось. Бюджетные организации закупают электроэнергию у гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона) и, как правило, имеют хронические проблемы с платежной дисциплиной. В основном это объясняется неэффективным управлением и недофинансированием из бюджета.

Большая часть задолженности за энергоресурсы среди бюджетников (до 80% от общего объёма) традиционно лежит на структурах Минобороны, но сейчас ситуация улучшается: долг перед поставщиками снизился с 12,036 млрд рублей в начале года до 10,645 млрд на 1 апреля, говорят в ассоциации ГП и энергосбытовых компаний (ЭСК).

В «Россетях» газете сообщили, что в первом квартале уровень оплаты бюджетными организациями за услуги по передаче электроэнергии составил около 85%. При этом в апреле с учётом поручений президента и правительства уровень расчётов за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам купли-продажи составил 101%.

В Совете производителей энергии сообщили, что уровень оплаты за горячее водоснабжение и теплоснабжение организациями, финансируемыми из федерального бюджета, в апреле составил 85,7%, а за первую неделю мая - 69,5%. «Происходит снижение платежей год к году, хотя основания для снижения уровня расчётов за ЖКУ отсутствуют»,- отмечают в ассоциации, добавляя, что решение поставить на контроль платежи за услуги тепло- и электроснабжения бюджетных организаций позволит сократить кассовый разрыв.