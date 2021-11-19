18 и 19 ноября на дороге Мишуково – Снежногорск временно перекроют движениеАтомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 08:45

Большая интерактивная выставка «Наука и технологии» откроется в областной «Научке»

В Мурманской областной научной библиотеке откроется большая интерактивная выставка «Наука и технологии». Мероприятие, организованное в рамках Года науки и технологий, пройдет 20 ноября.

Интерактивная выставка развернётся на территории всей библиотеки. Тематические площадки, посвященные научным открытиям, физике и астрономии, истории и экологии, медицине и биологии, ИТ-технологиям, соберут гостей в залах библиотеки, в книгохранилище и планетарии «Просто космос».

Выставка «Самые важные научные открытия 2021 года» поведает о ярких научных открытиях, которые произошли в этом году. Экспертом выступит популяризатор науки Илья Кабанов, главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

В рамках интерактивной выставки «Космос ближе» состоится выступление космонавта Сергея Волкова. Он расскажет о подготовке к полётам, качествах, которыми должен обладать настоящий космонавт и ответит на вопросы гостей.

Участники выставки-экскурсии «Мир науки на страницах книжных раритетов» смогут ознакомиться с уникальными изданиями XIX–нач. XX в. Среди них труды классиков отечественной науки: М. В. Ломоносова, Н. Я. Озерецковского, Д.И. Менделеева, а также факсимильные воспроизведения прижизненных изданий К. Э. Циолковского, побывавших в космосе.

Аналитик научно-организационного отдела Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» Григорий Ильин расскажет о полярных сияниях. Посетители выставки узнают, как и где лучше всего наблюдать это явление природы, как можно сфотографировать сияние. Не останутся в стороне легенды и различные суеверия, связанные со сполохами.

Участники интерактивной презентации «Информационные технологии в современном мире» от образовательного центра «IT-куб» сыграют в игру «Верю/не верю», узнают о современных информационных технологиях в жизни обычных людей, с какими повседневными делами уже успешно справляется машины и при помощи VR-очков смогут исследовать организм человека изнутри, посетить научную лабораторию и космическую станцию.

В течение дня будет функционировать мобильная экспозиция Баренц-отделения Всемирного фонда охраны дикой природы «Моря Российской Арктики», которая расскажет об уникальной природе Арктики.

Посетителей библиотеки также ждет интерактивная выставка и показ фильма «Прорыв Джима Эллисона» (18+) в рамках Фестиваля актуального научного кино («ФАНК»), интеллектуальные игры и турнир по Just Dance.

Мероприятия пройдут в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими правилами, сообщает региональное Министерство культуры.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Рыбалка в горах Карачаево-Черкесии». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области динамику инфляции в октябре определил рост издержек производителей-PRO Валюту (16+)Утро пятницы создаёт благоприятный фон для рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика