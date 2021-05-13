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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 13:00

«Большая медведица» объединит экспертов России, Норвегии, и США в разработке курса подготовки кадров для Арктики

В рамках проекта создадут новые программы обучения по веб-инструментам, дополненной реальности и технологии дистанционного зондирования Земли.

Эксперты из России совместно со специалистами из Норвегии, Германии, Индии и США примут участие в проекте «URSA MAJOR», задача которого - подготовка кадров для «умного» управления арктическими городами и поселениями и обеспечения их устойчивого развития в балансе с окружающей средой. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского государственного университета.

«В программу деятельности проекта входит создание образовательного курса «Климат, окружающая среда и сообщество «умного города». Кроме того, планируется организация двухлетних выездных школ: «Путь к Северу», а также «Путь к Югу» совместно с индийскими партнёрами, которая будет организована впервые», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта будут разработаны новые программы обучения по веб-инструментам, дополненной реальности и технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), применению FAIR принципов управления данными, моделированию городов, анализу и интерпретации социологических данных. Эти инструменты нужны гражданским архитекторам, ландшафтным дизайнерам, специалистам по менеджменту «умной» городской среды, уточнили в пресс-службе.

«URSA MAJOR» («Большая медведица») был предложен ТюмГУ и научными организациями Норвегии, Германии, Индии и США. Проект финансируется грантом Норвежского исследовательского агентства («The Research Council of Norway»). Срок реализации проекта 5 лет, с 1 июля 2021 года по 30 июня 2026 года.

Как сообщает ТАСС, координирует проект Нансен-центр - Центр исследования окружающей среды и дистанционного зондирования Земли (NERSC) им. Ф. Нансена. Среди участников: Норвежский университет науки и технологий - NTNU (Норвегия), Институт метеорологии и климатологии университета (Германия), Университет Джорджа Вашингтона (США), Центр экологических исследований имени Нансена (Индия), ТюмГУ (Россия).

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