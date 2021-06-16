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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 15:45

Большая победа для всех рыбаков и Мурманской области – Андрей Чибис

Госдума 15 июня приняла в третьем и окончательном чтении изменения в федеральный Закон о рыболовстве, разрешающий рыбакам-прибрежникам производить охлажденную рыбную продукцию непосредственно на борту судна.

Ранее согласно закону на промысловых судах допускалось транспортировать, хранить и выгружать уловы рыбы в свежем, живом и охлажденном виде, но не было чётко разрешено обрабатывать продукцию. Однако без потрошения и обескровливания рыба быстро портится, при этом прибрежные рейсы в Заполярье могут длиться по несколько суток. Сотрудники контролирующих органов в актах проверок судов указывали на нарушения норм законодательства.

Это вынуждало рыбопромысловые компании отказываться от прибрежного рыболовства, что негативно влияло на полномасштабную загрузку рыбоперерабатывающих предприятий сырьём. По оценке специалистов рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, сложившая ситуация привела к прекращению деятельности отдельных рыбодобывающих компаний и недоосвоению в 2020 году квот по треске и пикше, а в дальнейшем – сокращению их на 2021 год. Кроме того, в 2020 году прибрежным промыслом занимались 30 пользователей (компаний) Мурманской области, в 2021 году заявилась только 22 компании.

По инициативе правительства Мурманской области был подготовлен проект изменений в федеральный Закон о рыболовстве для уточнения разрешенных рыбакам-прибрежникам действий. Инициатива успешно прошла все необходимые процедуры.

«Это большая победа для всех рыбаков и Мурманской области. Команда региона добивалась решения этого острого вопроса, чтобы получить разрешение судам перерабатывать рыбу в море и доставлять на берег свежей. Это поможет вновь активизировать прибрежный лов. Впереди – рассмотрение в Совете Федерации. Далее – подписание президентом, вступление в силу и подготовка подзаконного акта федерального правительства. Благодарю за продуктивную работу и всестороннюю поддержку вице-премьера Викторию Абрамченко и сенатора Константина Долгова», – отметил губернатор Андрей Чибис.

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