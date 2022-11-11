«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции

Росрыболовство видит необходимость внесения изменений в закон о торговле и работы с торговыми сетями для того, чтобы снизить уровень розничных цен на реализуемую там рыбную продукцию, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации.

«Конечно, если откровенно говорить, я думаю, надо активно работать нам с точки зрения регулирования и внесения изменений в закон о торговле. К сожалению, другого пути у нас нет», — сказал Шестаков.

Как пишет 1prime.ru, он заметил, что вопрос стоимости рыбной продукции, который находится на стыке нескольких ведомств, уделяется сейчас много внимания: в частности, это вопрос на контроле РЖД, действуют субсидии на железнодорожные перевозки, но при этом есть и проблемы.

«А дальше действительно — у нас есть большая проблема, которую нам совместно с Минпромторгом необходимо решать – это, конечно же, связано с большим количеством перекупщиков, которые есть на этом рынке, и самое важное, это конечно же, работа с сетями, работа с небольшими магазинами, потому что там основной рост происходит в стоимости продукции», — считает глава Росрыболовства.

В качестве пример он привёл недавние оценки ведомства — например, если на Дальнем Востоке килограмм свежего минтая стоит порядка 100 рублей, то в Центре он стоит не менее 200-210 рублей. В свою очередь первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин в ходе диалога заметил, что этот уровень выше — по данным регионов, не 200-250 рублей, а 400-450 рублей за килограмм минтая.

«То есть Росрыболовство подтверждает, что мы должны регулировать сети через закон о торговле, а особенно доступности поставляемой продукции. Вы нас поддерживаете?», — задал он вопрос главе ведомства. «Мы абсолютно вас поддерживаем», — ответил Шестаков. Эту позицию поддержал и присутствовавший на заседании директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков.