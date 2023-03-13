Большая работа предстоит в Арктической зоне: правительство России приняло план мероприятий по адаптации к изменениям климата на период до 2025 года

Правительство России утвердило национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает кабмин РФ на сайте правительства, «план рассчитан на период до 2025 года и содержит 17 мероприятий, которые сгруппированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки. Они предусматривают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер».

Согласно распоряжению, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков.

Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населённых пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования, отмечается в сообщении.

Как отмечается в документе, «разработанные ранее федеральные отраслевые и региональные планы адаптации к изменениям климата будут актуализироваться с учётом подписанного распоряжения. План мероприятий третьего этапа адаптации к изменениям климата на период до 2028 года будет подготовлен до конца 2025 года».