Большая рыбалка: добыча водных биоресурсов с начала года снизилась на 13,3%

Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 15 марта текущего года составил 989,84 тысячи тонн, что на 151,21 тысячи тонн, или на 13,3%, меньше уровня 2020 года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна общий объём добычи составил 99,05 тысячи тонн (-13,07 тысячи тонн, или -11,66%). На промысле трески вылов составил 75,97 тысячи тонн (-7,14 тысячи тонн), пикши – 14,83 тысячи тонн (-2,38 тысячи тонн).

Объём добычи в зонах иностранных государств составил 57,5 тысячи тонн (-8,3 тысячи тонн, или -12,6%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 40 тысячи тонн, (-7 тысячи тонн, или -14,9%).