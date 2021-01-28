Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 14:00
Большая рыбалка этого года идёт с отставанием
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 25 января текущего года составил 284,11 тысячи тонн, что на 29,48 тысячи тонн, или на 9,4%, меньше уровня аналогичного периода 2020 года.
У рыбаков Северного бассейна общий объём добычи составил 27,89 тысячи тонн (-1,81 тысячи тонн или -6,09%). На промысле трески вылов составил 21,24 тысячи тонн (-0,95 тысячи тонн), пикши – 5,41 тысячи тонн (+0,24 тысячи тонн).
Общий объём добычи водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 20,9 тысячи тонн (-0,3 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,5 тысячи тонн (+0,2 тысячи тонн).
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