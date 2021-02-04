Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 10:00
Большая рыбалка идёт с отставанием
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 1 февраля составил 370,57 тысячи тонн, что на 44,97 тысячи тонн, или на 10,8%, меньше уровня 2020 года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 35,71 тысячи тонн (-3,74 тысячи тонн или -9,49%). На промысле трески вылов составил 27,78 тысячи тонн (-1,33 тысячи тонн), пикши – 6,33 тысячи тонн (-0,9 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 30,6 тысячи тонн, что соответствует уровню 2020 года, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,6 тысячи тонн (+0,3 тысячи тонн).
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