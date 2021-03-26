Большая рыбалка идёт с отставанием

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 22 марта 2021 года составил 1 122,61 тысячи тонн, что на 135,68 тысячи тонн, или на 10,8%, меньше уровня 2020 года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна общий объём добычи составил 110,53 тысячи тонн (-13,8 тысячи тонн, -11,1%). На промысле трески вылов составил 85,69 тысячи тонн (-6,84 тысячи тонн), пикши – 15,4 тысячи тонн (-3,1 тысячи тонн).

Объём добычи в зонах иностранных государств составил 59,8 тысячи тонн (-8,8 тысячи тонн, -12,8%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 51,9 тысячи тонн (-4 тысячи тонн, -7,1%).