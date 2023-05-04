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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.23 09:30

Большая рыбалка: к началу мая российские рыбаки нарастили вылов на 6% к уровню 2022 года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 3 мая текущего года объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 6% к уровню предыдущего года и составил 1,82 млн тонн.

Основной вклад в общий вылов традиционной вносят дальневосточные рыбаки.

На Северном бассейне рыбаки выловили 168,4 тысячи тонн, в том числе трески – 96,1 тысячи тонн, пикши – 32,5 тысячи тонн (+ 5,1 тысячи тонн к уровню 2022 года), мойвы – 23 тысячи тонн (+0,4 тысячи тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи (вылова) российский рыбопромысловый флот освоил 166,5 тысячи тонн — почти на 20% выше уровня соответствующего периода 2022 года.

 

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