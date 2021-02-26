Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 12:30
Большая рыбалка на Северном бассейне идёт с отставанием
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями страны по состоянию на 24 февраля текущего года составил 681,1 тысячи тонн, что на 101,9 тысячи тонн, или на 13%, меньше уровня 2020 года.
У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна общий объём добычи составил 65,58 тысячи тонн (-10,2 тысячи тонн, или -13,46%). На промысле трески вылов составил 48,86 тысячи тонн (-6,89 тысячи тонн), пикши – 11,7 тысячи тонн (-0,49 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 47,7 тысячи тонн (+0,3 тысячи тонн, или +0,6%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 16,4 тысячи тонн (-1,5 тысячи тонн, или -8,6%).
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