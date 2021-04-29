Большая рыбалка на Северном бассейне идёт с отставанием

По данным оперативной отчётности Росрыболовства, на 27 апреля российские рыбаки добыли 1,64 млн тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 11,05 тысячи тонн), что на 9,1% меньше уровня 2020 года.

Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна добыто на 1,3% ниже уровня 2020 года – 166,82 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 127,42 тысячи тонн (+3,4 тысячи тонн), пикши – 21,87 тысячи тонн (-2,14 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 105,3 тысячи тонн (-14,3 тысячи тонн или -12%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 58,7 тысячи тонн (-2,3 тысячи тонн или -3,8% от уровня соответствующего периода 2020 года).