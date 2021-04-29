Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 12:00
Большая рыбалка на Северном бассейне идёт с отставанием
По данным оперативной отчётности Росрыболовства, на 27 апреля российские рыбаки добыли 1,64 млн тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 11,05 тысячи тонн), что на 9,1% меньше уровня 2020 года.
Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна добыто на 1,3% ниже уровня 2020 года – 166,82 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 127,42 тысячи тонн (+3,4 тысячи тонн), пикши – 21,87 тысячи тонн (-2,14 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 105,3 тысячи тонн (-14,3 тысячи тонн или -12%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 58,7 тысячи тонн (-2,3 тысячи тонн или -3,8% от уровня соответствующего периода 2020 года).
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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