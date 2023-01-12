Большая рыбалка: на Северном бассейне на 10 января вылов составил 5,1 тысячи тонн

Российские рыбаки к 10 января выловили 79,2 тысячи тонн рыбы, что на 16,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает Росрыболовство, на Северном бассейне вылов составил 5,1 тысячи тонн, в том числе трески добыто 3,5 тысячи тонн, пикши - 1,4 тысячи тонн. Динамику вылова ведомство не раскрывает.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 1,4 тысячи тонн рыбы и других биоресурсов.