Большая рыбалка: на Северном бассейне вылов вырос на 6%

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 9 февраля текущего года российские рыбаки добыли 465,7 тысячи тонн – на 4,7%, или на 21 тысячи тонн, больше уровня предыдущего года.

На Северном бассейне вылов вырос на 6% и достиг 36,3 тысячи тонн. Трески добыто 22,3 тысячи тонн, пикши – 11,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 21,5 тысячи тонн.