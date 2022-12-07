Большая рыбалка: на Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 493,7 тысячи тонн

Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, к 5 декабря 2022 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 4,59 миллиона тонн.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов к этой же дате составил 493,7 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 527,3 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 321,7 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 205,6 тысячи тонн.