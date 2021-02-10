Большая рыбалка России идёт с отставанием

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 8 февраля текущего года составил 451,25 тысячи тонн, что на 62,49 тысячи тонн, или на 12,2%, меньше уровня 2020 года.

Превышение показателей вылова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается на промысле дальневосточной сельди (+45,63%), каспийской кильки (+395,41%), шпрота (+98,54%), сельди балтийской (+3%).

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 43,12 тысячи тонн (-5,51 тысячи тонн или -11,33%). На промысле трески вылов составил 33,05 тысячи тонн (-1,33 тысячи тонн), пикши – 7,66 тысячи тонн (-1,34 тысячи тонн).

Общий объем добычи в зонах иностранных государств составил 37,4 тысячи тонн, что 1,4 тысячи тонн, или на 4%, больше уровня 2020 года, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,8 тысячи тонн (+0,4 тысячи тонн или +115,5%).