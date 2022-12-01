Большая рыбалка: рыбаками Северного бассейна добыто 486,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к концу ноября 2022 года общий уровень добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 4,52 млн тонн.

На Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 486,7 тысячи тонн водных биоресурсов.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыча составила 520 тысяч тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 317,9 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 202,1 тысячи тонн.

Отметим, что Росрыболовство не раскрывает динамику общего показателя относительно уровня годом ранее. При этом по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), по состоянию на 21 ноября текущего года сокращение добычи к прошлому году составляло 2,7%.