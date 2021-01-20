Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 09:30
Большая рыбалка в январе не заладилась
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 18 января текущего года составил 202,02 тысячи тонн, что на 12,88 тысячи тонн, или на 6%, меньше уровня 2020 года.
В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 18,13 тысячи тонн (-3,25 тысячи тонн, или -15,18%). На промысле трески вылов составил 13,21 тысячи тонн (-3,02 тысячи тонн), пикши – 4,11 тысячи тонн (+0,62 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 13,3 тысячи тонн (-0,8 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,5 тысячи тонн (+0,2 тысячи тонн).
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Андрей
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Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
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Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
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