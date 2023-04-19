Большая уборка: мурманчан приглашают на месячник по санитарной очистке и благоустройству

Традиционные общегородские субботники состоятся 22 и 29 апреля, а также 13 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин.

Присоединиться к большой уборке приглашаются предприятия разных форм собственности и все неравнодушные мурманчане. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, предложено обеспечить необходимым инвентарем участников общегородских субботников при уборке придомовых территорий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ещё один традиционный субботник — по очистке берегов водоёмов — пройдёт 21 мая. В нём также смогут принять участие все желающие. Очистить от мусора планируется берега озер Семёновского, Окунёвого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

В вывозе и утилизации собранного в ходе проведения субботников примут участие АО «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» и Мурманский филиал акционерного общества «Ситиматик».

Как сообщает администрация города Мурманска, на платформе 51.gorodsreda.ru проходит Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. До 31 мая выбор могут сделать жители 17 муниципалитетов старше 14 лет, в том числе города-героя Мурманска.