Большая весенняя уборка прошла во всех округах Мурманска

4 мая на 44 территориях областного центра была организована раздача инвентаря, мешков и перчаток. Мусор, собранный во время субботника, будет вывезен силами ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Участие в субботнике приняли сотрудники администрации города Мурманска, учреждений, предприятий и организаций областного центра.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках мероприятия на улице Ленинградской и площади перед ГДЦ «Меридиан» состоялась выставка коммунальной и уборочной техники ресурсоснабжающих организаций АО «Мурманская ТЭЦ», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мурманский морского торговый порт», АО «Мурманская областная электросетевая компания», а также ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Каждый желающий мог ознакомиться с выставленными машинами, такими как вакуумный погрузчик, аварийно-техническая мастерская, автогрейдер, самосвалы, дизель-генераторная установка, комбинированная илососно-каналопромывочная, плужно-щеточная машины и другими.

Рядом для детей организовали работу аттракционов и детских городок. Смогли юные мурманчане покататься и на электрокарах.

- Спасибо за активное участие предприятиям и организациям города. И каждому мурманчанину, кто сегодня, вооружившись перчатками, мешками и граблями, внёс в свой вклад в наведение чистоты в любимом городе! — поблагодарил участников мероприятия глава администрации города Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27298&page=1