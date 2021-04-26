Большая весенняя уборка в муниципалитетах Мурманской области запланирована на 22 мая

Проведение массового субботника в муниципальных образованиях Мурманской области запланировано на 22 мая. Всех северян приглашают присоединиться к большой весенней уборке и принять участие в фото- и видеоконкурсе «На Севере – чисто».

«Мероприятия, запланированные в рамках Всероссийского субботника на 24 апреля, не состоялась из-за непогоды, в муниципалитетах выпало много снега. Тем не менее жители региона, работники предприятий и организаций – всего более 1700 человек начали наводить порядок на улицах и во дворах ещё в пятницу», – сказал губернатор и поблагодарил северян за поддержку акции чистоты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за один день жители Мурманской области собрали 600 кубических метров мусора. В минувшую пятницу глава региона также принял участие в субботнике, находясь с рабочей поездкой в Мончегорске, где объявил о старте конкурса в социальных сетях «На Севере – чисто».

«Самые активные участники конкурса получат в подарок толстовку «На Севере – жить». Рассчитываю, что в течение мая мы приведем наши населенные пункты в порядок, сделаем их чистыми и аккуратными. Пока планируем организовать массовый субботник 22 мая. Если погода позволит, сделаем это раньше», – отметил Андрей Чибис.