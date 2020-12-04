Больше 1300 представителей туриндустрии Индии хотят узнать об отдыхе в Мурманской области

Мурманская область вошла в число семи регионов, которые представят свои туристические предложения на онлайн-выставке «Russian Expo Days» для представителей туриндустрии Индии, которая состоится 7-10 декабря.

«Сегодня стало известно, что на выставку зарегистрировались более 1300 туроператоров. Мы ожидаем, что число еще увеличится. Также мы знаем, что как только это станет возможно по эпидпоказаниям, гости из Индии хотят посетить наш регион, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Здесь стоит отметить, что спланировать путешествие в Мурманскую область станет заметно легче – с начала 2021 года будут действовать электронные визы».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на выставке об отдыхе в регионе расскажут компании «Хибины для Вас», «Радуга Севера», «Минтур», «Нордвелл-тур», «Север для Вас» и «Лаппи-Тур».