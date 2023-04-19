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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 14:30

Больше 15 тысяч северян уже проголосовали за объекты благоустройства

В Мурманской области за 4 неполных дня уже больше 15 тысяч северян проголосовали за объекты благоустройства в рамках Всероссийского голосования.

Всего в этом году в масштабном проекте в регионе участвуют 61 объект или дизайн-проект в 17 муниципальных образованиях. Победители получат приоритет для реализации в следующем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. 

Проголосовать можно онлайн на сайте 51.gorodsreda.ru. Возраст участников – от 14 лет.

Кроме того, в людных и общественно-значимых местах работают волонтёры, которые всегда помогут сделать выбор или расскажут о проектах благоустройства. Все вопросы, связанные с голосованием, также можно задать по телефону «горячей линии» +7 (800) 600-75-83.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, 22 апреля Мурманская область присоединится и к Всероссийскому субботнику. Акция чистоты должна пройти во всех городах и посёлках, но возможны коррективы по погодным условиям. Подробная информация о территориях и времени проведения будет размещена на официальных порталах органов местного самоуправления, в социальных сетях и средствах массовой информации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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