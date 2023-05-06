Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 12:00
Больше 50 тысяч северян проголосовали за объекты будущего благоустройства
В Мурманской области продолжается Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. Уже больше 50 тысяч северян из 17 муниципалитетов сделали свой выбор на платформе 51.gorodsreda.ru.
Всего на выбор жителям региона предложен 61 объект и дизайн-проект, свой голос может отдать каждый житель, достигший возраста 14 лет.
Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всем желающим помогут проголосовать волонтеры: они работают в социально-значимых и посещаемых местах.
Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Фото: https://gov-murman.ru
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